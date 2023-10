Viúva de Chico Anysio nega ter mexido na herança do humorista

Malga Di Paula, 53, viúva de Chico Anysio, confessou não ter sido eficiente como inventariante do marido, que morreu em 2012, mas afirmou que isso não justifica ela ter sido acusada de roubar parte da herança dele. A confissão ocorreu durante entrevista a Carolina Ferraz no “Domingo Espetacular”, de ontem (22), na RecordTV.

A escritora disse que, desde que foi destituída da função, não teve mais contato com os filhos do humorista. No entanto, afirmou ainda gostar muito deles e que não ficou com um centavo que não fosse dela.

Veja também

"Fui inventariante durante muitos anos e em nenhum momento tive oportunidade de falar porque as pessoas falam que eu não fui eficiente. E eu concordo. Acho que eu sempre fiquei muito doente e eu não tive assistência jurídica correta. Realmente eu não fui eficiente. Só que acho que se fosse ter conversado direito, abriria a mão da inventariança. Não precisaria ser assim traumático. Falam que peguei dinheiro, eu quero que provem. Desafio a provarem que eu peguei um centavo.", defendeu.

Em tom emocionado, a viúva relembrou o companheiro. "O Chico tinha uma cabeça mais jovem. Durante a vida, a diferença de idade não pesou em nada. O cuidado que ele tinha comigo, a gentileza, o amor...", comentou, com lágrimas nos olhos. Ela também acrescentou que não foi fácil perder o homem da vida dela. "Só quem passou por isso sabe".

Chico Anysio morreu em 23 de março de 2012, aos 80 anos, após um período internado em hospital no Rio de Janeiro. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos, e o corpo dele foi cremado. O humorista teve oito filhos, alguns dos quais trabalharam com ele na televisão: Lug de Paula, Nizo Neto, Rico Rondelli, Cícero Chaves, Bruno Mazzeo, Rodrigo, Vitória e André Lucas.