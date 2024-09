Veja 5 filmes sobre o 11 de setembro para relembrar os 23 anos da tragédia

Há exatos 23 anos, o mundo presenciou um dos ataques terroristas mais marcantes da história. Em 11 de setembro de 2001, quatro aviões foram sequestrados e usados para atingir o complexo World Trade Center, mais conhecido como Torres Gêmeas, em Nova York, nos Estados Unidos, além do Pentágono.

Pelo menos 2.996 pessoas, incluindo 19 terroristas, morreram durante a tragédia, que resultou em um longo período de turbulência na história estadunidense. No cinema, esse acontecimento ganhou diversas representações que buscam mostrar o que aconteceu durante e após este evento trágico sob variados pontos de vista.

Confira abaixo cinco filmes que abordam o tema.

“As Torres Gêmeas” (2006)

Um dos longa-metragens mais memoráveis sobre o atentado, “As Torres Gêmeas” acompanha a história de dois agentes da autoridade portuária que ficaram presos nos escombros do World Trade Center depois de ajudarem civis a deixarem a região dos ataques. Estrelado por Nicolas Cage e Michael Peña, o filme foi elogiado por representar a tragédia de forma fiel, mas foi criticado por parecer lucrar em cima do ocorrido.

Onde assistir: Prime Video (para aluguel)

“Voo United 93” (2006)

Este filme conta a história real das pessoas que estavam presentes na aeronave UA-93, uma das quatro sequestradas pelos terroristas para serem usadas nos ataques. Os alvos eram, supostamente, o Capitólio e a Casa Branca, em Washington. Porém, antes do avião atingir seu alvo, os passageiros conseguiram tomar o controle do voo. O longa é dirigido por Paul Greengrass, da franquia Bourne.

Onde assistir: Telecine

“Lembranças” (2010)

Com um roteiro sentimental e melancólico, o filme acompanha o drama do casal Tyler (Robert Pattinson) e Ally (Emilie de Ravin). Juntos, eles possuem um passado complicado, mas pretendem superar seus traumas através do amor. Apesar de não possuir uma relação direta com o atentado durante a maior parte da história, o final possui uma reviravolta que promete ser surpreendente.

Onde assistir: Telecine

“Tão Forte e Tão Perto” (2011)

Estrelado por Tom Hanks, o filme acompanha a trajetória de superação do menino Oskar Schell (Thomas Horn) que perdeu o pai (Hanks) no atentado às Torres Gêmeas. Um ano após a tragédia, ele descobre um envelope misterioso no guarda-roupas do pai que o leva a uma viagem de autodescobrimento e aceitação do luto por toda Nova York. O longa foi indicado a Melhor Filme no Oscar de 2012.

Onde assistir: Prime Video (Aluguel)

“A Hora Mais Escura” (2012)

Aclamado pela crítica e com um elenco recheado de estrelas, o filme retrata a corrida dos Estados Unidos pela captura de Osama Bin Laden, que assumiu a autoria da tragédia de 11 de setembro. Sob a visão de Maya (Jessica Chastain), uma agente da CIA, o longa conta com elaboradas cenas de ação e drama dirigidas por Kathryn Bigelow, a primeira mulher a vencer um Oscar de melhor direção por “Guerra ao Terror” (2008).

Relembre a sequência dos ataques do 11 de setembro

A tragédia que marcou o mundo há 23 anos começou com o sequestro do voo 11 da American Airlines, às 8h46 do horário local. Cinco terroristas tomaram o controle da aeronave e dos seus 87 passageiros e a jogaram entre os andares 93 e 96 da Torre Norte do World Trade Center.

17 minutos depois, o segundo ataque aconteceu. O voo 175 da United Airlines, com 60 pessoas a bordo, foi lançado contra os andares 77 e 85 da Torre Sul.

Em meio ao caos, o Departamento de Defesa dos EUA, o Pentágono, foi atingido pelo voo 77 da American Airlines. Cerca de 125 militares e 59 pessoas que estavam na aeronave morreram.