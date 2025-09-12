Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Thammy Miranda e Andressa Ferreira anunciam segunda gravidez

O casal já é pai de Bento, de 5 anos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Andressa e Thammy estão juntos desde 2013
Legenda: Andressa e Thammy estão juntos desde 2013
Foto: Reprodução/Instagram

Thammy Miranda e Andressa Ferreira compartilharam uma novidade especial nesta sexta-feira (12): o casal está esperando o segundo filho. A informação foi confirmada pela assessoria de Andressa à Vogue Brasil. O casal já é pai de Bento, que completou 5 anos em 2024.

Em entrevista à revista, Andressa contou que a decisão foi amadurecida ao longo dos últimos anos. “Ficamos pensando por bastante tempo se teríamos outro filho ou não, amadurecendo a ideia. Fomos para Miami há quase três meses e tínhamos seis embriões congelados, por isso o processo foi mais rápido e tranquilo”, relatou.

A influenciadora também revelou detalhes sobre o início da gestação. “Estou passando por enjoos e azias, além da ansiedade pela chegada do herdeiro ou herdeira. Não escolhemos o sexo, poderíamos ter escolhido se quiséssemos, mas optamos por não escolher. Só pedimos para o médico colocar o embrião mais forte. Estamos na expectativa, ansiosos”, disse.

Veja também

teaser image
Zoeira

Ataques xenofóbicos contra ex-BBBs viram tema de prova de olimpíada no Ceará

teaser image
Zoeira

Com elenco misterioso, 'A Fazenda 17' estreia na segunda-feira (15) e deve ter dinâmica inédita

Thammy e Andressa começaram a namorar em 2013 e oficializaram a união em 2018. Um ano depois, anunciaram a primeira gravidez. Bento, o primogênito, nasceu a partir de um processo de fertilização in vitro (FIV), realizado nos Estados Unidos, utilizando óvulo de Andressa e espermatozoide de um doador anônimo.

Assuntos Relacionados
Andressa e Thammy estão juntos desde 2013
Zoeira

Thammy Miranda e Andressa Ferreira anunciam segunda gravidez

O casal já é pai de Bento, de 5 anos

Redação
Há 19 minutos
Débora Falabella apresenta 'Prima Facie' em Fortaleza e fala sobre lançamentos de filmes
Zoeira

Débora Falabella apresenta 'Prima Facie' em Fortaleza e fala sobre lançamentos de filmes

É a primeira que ela se apresenta no Cineteatro São Luiz

João Lima Neto
12 de Setembro de 2025
Mulheres elegantemente vestidas em um metrô, com expressões sérias e ar de ação e suspense.
Zoeira

TV Globo exibe 'Oito Mulheres e um Segredo' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (12)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (12) traz uma mistura de comédia e ação para o público de casa

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
renata saldanha e eva pacheco, cearenses do bbb 25
Zoeira

Ataques xenofóbicos contra ex-BBBs viram tema de prova de olimpíada no Ceará

A cearense Eva Pacheco comentou o assunto nas redes sociais

Redação
12 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)

Ernesto afirma a Candinho que jamais revelará onde está seu filho.

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)

Carlota, um anjo, explica a Otávio que ele tem dormido muito, na “enfermaria”, para não sentir o sofrimento de quem está chorando sua morte.

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)

Odete manda Mário Sérgio conseguir provas de que Marco Aurélio é o responsável pelas difamações que vem sofrendo.

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)

Marlon fica mobilizado com o vídeo de Bárbara.

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)

Xavier ganha um carro importado na rifa.

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
rodrigo carelli e Adriane Galisteu, durante coletiva de imprensa de a fazenda 17. ela continua como apresentadora do reality show
Zoeira

Com elenco misterioso, 'A Fazenda 17' estreia na segunda-feira (15) e deve ter dinâmica inédita

O novo reality show da RecordTV terá 26 participantes que serão reveladas na estreia

Redação
12 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (12/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (12/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (12/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (12/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (12/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (12/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (12/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (12/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (12/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (12/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
12 de Setembro de 2025