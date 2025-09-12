Thammy Miranda e Andressa Ferreira anunciam segunda gravidez

Thammy Miranda e Andressa Ferreira compartilharam uma novidade especial nesta sexta-feira (12): o casal está esperando o segundo filho. A informação foi confirmada pela assessoria de Andressa à Vogue Brasil. O casal já é pai de Bento, que completou 5 anos em 2024.

Em entrevista à revista, Andressa contou que a decisão foi amadurecida ao longo dos últimos anos. “Ficamos pensando por bastante tempo se teríamos outro filho ou não, amadurecendo a ideia. Fomos para Miami há quase três meses e tínhamos seis embriões congelados, por isso o processo foi mais rápido e tranquilo”, relatou.

A influenciadora também revelou detalhes sobre o início da gestação. “Estou passando por enjoos e azias, além da ansiedade pela chegada do herdeiro ou herdeira. Não escolhemos o sexo, poderíamos ter escolhido se quiséssemos, mas optamos por não escolher. Só pedimos para o médico colocar o embrião mais forte. Estamos na expectativa, ansiosos”, disse.

Thammy e Andressa começaram a namorar em 2013 e oficializaram a união em 2018. Um ano depois, anunciaram a primeira gravidez. Bento, o primogênito, nasceu a partir de um processo de fertilização in vitro (FIV), realizado nos Estados Unidos, utilizando óvulo de Andressa e espermatozoide de um doador anônimo.