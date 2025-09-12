Com elenco misterioso, 'A Fazenda 17' estreia na segunda-feira (15) e deve ter dinâmica inédita
O novo reality show da RecordTV terá 26 participantes que serão reveladas na estreia
A 17ª edição de "A Fazenda" estreia na próxima segunda-feira (15), na RecordTV, e Rodrigo Carelli, diretor do reality, já adiantou: o público pode esperar surpresas que não apareceram em nenhuma lista de especulações. Em coletiva de imprensa realizada nessa quinta-feira (11), em Itapecerica da Serra (SP), ele garantiu que dois participantes são verdadeiros trunfos, nomes que jamais pensou que conseguiria levar para o confinamento.
Os 26 peões serão revelados apenas no programa ao vivo, às 22h, mas já se sabe que o elenco inclui dois infiltrados. A estratégia da direção é criar desconfiança dentro da casa logo na primeira semana, já que os próprios participantes receberão a informação de que há “estranhos” entre eles.
Os infiltrados receberão missões da produção e só assumem vaga oficial caso alguém desista ou seja obrigado a deixar a competição por motivos externos.
Cachê mais alto da história
Segundo Carelli, o cachê desta temporada é o mais alto da história do programa e, diferentemente de outros realities, todos recebem a mesma quantia. Ainda assim, ele diz que dinheiro não é o único fator que convence um famoso a se expor por três meses em rede nacional.
Adriane Galisteu, que segue no comando da atração, destacou o talento de Carelli em reunir diferentes perfis: “Ele conseguiu trazer 26 pessoas que têm o que mostrar. Não é assistencialismo. Eles estão aqui porque são bons e têm talento”, disse a apresentadora.
O diretor também revelou que mantém uma predileção por relacionamentos familiares e amorosos no elenco. Na edição passada, entraram Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, e Raquel Brito, irmã de Davi Brito, além de Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda do BBB, e Gilsão, ex-affair de Gracyanne Barbosa.
Agora, Carelli confirma: haverá parentes de ex-participantes e também representantes da categoria “ex” para apimentar a convivência.
Com elenco guardado a sete chaves, dinâmicas inéditas e a promessa de nomes de peso, a nova temporada de "A Fazenda" chega cercada de expectativa. Para Carelli, a fórmula de sucesso está justamente em equilibrar estratégia de jogo, dramas pessoais e, claro, polêmicas inevitáveis