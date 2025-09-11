Mãe e filha viralizam ao transformar frases agressivas em mensagens de afeto: 'Outra forma de educar'

A influenciadora Dayane Pedrosa viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo ao lado da filha, Sofia Pedrosa, de 5 anos. Na gravação, mãe e filha participam de uma brincadeira de completar frases. As expressões escolhidas por Dayane eram conhecidas pelo tom autoritário, mas Sofia as transformou em mensagens de carinho.

A expressão “Enquanto você viver sob o meu teto” não terminou com a clássica imposição de obediência, mas sim com “a gente pode se amar”. A frase “Eu trouxe você para esse mundo” deixou de carregar ameaça e se transformou em “eu trouxe você para esse mundo incrível”. Já “crianças devem ser vistas e não ouvidas” virou “crianças devem ser vistas pelo mundo”.

No vídeo, a menina chega a perguntar se estava completando de forma certa e a mãe confirma.

Dayane, que atualmente mora em Juiz de Fora, Minas Gerais, contou que a ideia surgiu após uma conversa com o marido sobre uma mãe que havia dado uma “coça” no filho. Ao ouvir o termo, Sofia quis saber o que significava. Na tentativa de responder de forma lúdica, a menina associou a palavra a se coçar. O episódio fez a mãe refletir sobre como preservar a inocência da filha e mostrar que existem outras formas de educar.

Na infância, Dayane conviveu com frases e atitudes que eram vistas como demonstração de autoridade, mas que, na prática, apenas despertavam medo. Por isso, decidiu seguir por outro caminho. Hoje, afirma que consegue impor limites na filha sem precisar recorrer a discursos agressivos.

"Eu e meu marido sempre conseguimos educar e impor limites pra Sofia, sem agressão física. Ela completou 5 anos e eu posso falar com muita paz (e até orgulho por ter rompido um ciclo) que nunca levantamos um dedo pra ela. E algumas pessoas confundem muito respeito com abuso. Sempre respeitamos a Sofia como criança, como pessoa. Procuramos educar de outras formas, ensinar sobre limites, sobre tudo que é nossa responsabilidade de pai e mãe, com muito amor, com carinho, e acima de tudo, respeito. E tem funcionado até aqui " Dayane Pedrosa mãe de Sofia

