Tatá Werneck diz que conversou com Lexa antes de entrevista no 'Lady Night' ser exibida

Tatá Werneck disse que conversou com Lexa antes de a entrevista dela ir ao ar, na quinta-feira (16), no programa “Lady Night”. A conversa gravada foi exibida logo após MC Guimê, marido da cantora, ser desclassificado do BBB 23.

A apresentadora da atração respondeu um seguidor, na manhã desta sexta-feira (17), no Twitter, e falou sobre o assunto.

“Gente, será que não dava para cortar as partes que a Lexa fala do Guimê nesse programa da Tatá Werneck não? P* sacanagem isso ir ao ar logo hoje”, escreveu uma usuária da rede social. Tatá respondeu: “Eu liguei para Lexa porque havia opção de tirar partes do Guimê. A própria Lexa disse que tudo bem deixar como estava porque todos sabiam que era gravado. Falei também com a mãe dela, que optou pelo mesmo”, escreveu.

Na entrevista, Lexa falou sobre a participação no “The Masked Singer” e como era apaixonada por Guimê, com quem reatou o casamento em dezembro. Além da cantora, Sonia Bridi também participou do programa da Globo.