Rodolffo toma banho pelado no quarto do líder do BBB 21

O cantor Rodolffo tomou banho pelado no Big Brother Brasil (BBB) 21 nesta quarta-feira (9). O brother, que é o líder da semana, aproveitou a exclusividade do quarto e box de vidro embaçado para ficar "como veio ao mundo".

O momento despertou a curiosidade dos participantes, que correram para observar. Caio, que estava no cômodo, foi o primeiro a ver e avisar os brothers: "Eu vi a bunda dele". Juliette foi acordar Gilberto para ver o banho.

Legenda: Gil e Juliette observando Rodolffo no banho Foto: Reprodução/Globoplay

Rodolffo já havia avisado os colegas de confinamento que tomaria banho pelado devido ao banheiro do quarto do líder ser mais "íntimo". "Ai, que nervoso. Dá para ver as coisas", disse Gilberto, se referindo às partes íntimas do brother.

Quando o goiano saiu do banho, Juliette disparou: "Nem vi direito, ai que tristeza". A ação virou assunto e motivo de risadas entre os participantes.