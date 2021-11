Rihanna está grávida de seu primeiro filho, diz site

O site MTO News afirmou nesta terça-feira (30), com base em fontes “independentes”, que Rihanna está grávida de seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky. O rumor surgiu após a participação da cantora na cerimônia que oficializou Barbados, seu país natal, em uma república independente do Reino Unido.



O evento aconteceu na cidade de Bridgetown, onde Rihanna cresceu. Na cerimônia, que também contou com a presença do príncipe Charles, primogênito da rainha Elizabeth II, Rihanna recebeu da primeira-ministra Mia Mottley o título de “heroína nacional” de Barbados.

“Que você [Rihanna] possa continuar brilhando como um diamante e honrar sua nação com suas palavras, suas ações, por onde quer que você vá”, celebrou Mottley.

Legenda: Rihanna recebeu o título de "heroína nacional" de Barbados. Foto: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Suposta gravidez

Segundo o MTO News, as duas fontes que confirmaram a gravidez da cantora são de Barbados. Os rumores teriam se iniciado devido a uma diferença observada por eles na barriga dela.

Nas redes sociais, fãs de Rihanna começaram a compartilhar fotos da ídola de vestido dourado e justo, em Barbados, e especular sobre a veracidade da informação.

“Rihanna está grávida e a filha não sou eu”, brincou a apresentadora Mariana Spinelli, da ESPN. “Vamos ter que mudar a data do Natal! Jesus preto está chegando!”, comentou Load, influenciador.

