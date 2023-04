Quem sai do BBB 23? Parcial aponta Aline Wirley como 14ª eliminada

Aline deve ser a 14ª eliminada do Big Brother Brasil 23, segundo aponta o resultado da enquete do Diário do Nordeste. Ela disputa a preferência do público junto de Amanda e Cezar Black. A eliminação ocorre na quinta-feira (13).

Aline, assim como Cezar, foi a mais votada entre os demais confinados na votação aberta de terça (11). Assim como dentro do jogo, ela também segue uma disputa acirrada pela eliminação, aparecendo com 44,6% dos votos da enquete do Diário do Nordeste.

Em seguida, Cezar Black surge com 42,1% dos votos para eliminação, enquanto Amanda tem apenas 13,4% dos votos da enquete. Ao todo, mais de 40 mil votos já foram deixados pelos leitores do Diário do Nordeste.

Como foi a formação do Paredão desta semana?

Amanda foi a escolha da líder Sarah. Na votação da casa, realizada de forma aberta na sala, Cezar e Aline foram os mais votados.

Nesta semana de dinâmicas aceleradas, o Paredão não teve interferência de nenhum poder especial ou Prova Bate-Volta.

Veja a votação da casa:

Cezar votou em Aline

Amanda votou em Cezar Black

Domitila votou em Aline

Aline votou em Cezar Black

Larissa votou em Cezar Black

Ricardo votou em Cezar Black

Bruna votou em Cezar Black