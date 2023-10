Quem foi eliminado do Bake Off Brasil? Veja como foram as provas do sábado (14)

O décimo episódio de 'Bake off Brasil - Mão na Massa' foi exibido no último sábado (14), com provas criativas e mais uma eliminação. Lídia Kadima deixou o programa após decisão dos jurados.

Os participantes tiveram que enfrentar na prova "Bolo Calendário". A chef confeiteira e jurada Beca Milano foi responsável por dar as orientações. "Vocês vão trazer uma data comemorativa que precisa ser representada tanto na decoração, quanto no sabor. Vocês também precisam trazer na decoração a folha do calendário indicando o mês dessa data comemorativa. Vocês também devem entregar pelo menos uma modelagem que deve ter, pelo menos 10 cm de altura e ser em 3 dimensões", explicou.

O chef e jurado Giuseppe Gerundino reforçou que seriam exigidos no mínimo dois recheios, distribuídos em duas camadas.

Prova técnica

A prova técnica do episódio teve como tema a Áustria. Os confeiteiros precisaram replicar a sofisticada “Torta Sacher", doce composto por três camadas de massa de chocolate 50% cacau e duas camadas de recheio de compota de damasco. Além disso, a finalização inclui cobertura de ganache de chocolate meio amargo e, na decoração, uma trama de chocolate “abraçando” o doce.

O “Bake Off Brasil” vai ao ar aos sábados, às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília