Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (29/3)?

O quadro “Show do Milhão”, do “Programa Silvio Santos”, vai ao ar a partir das 19h deste domingo (29), no SBT. Sob o comando de Patrícia Abravanel, o game show segue como um dos momentos mais aguardados da programação.

A dinâmica continua a mesma que conquistou o público: são 17 perguntas de conhecimentos gerais, divididas entre níveis fácil, médio e difícil, até chegar à tão esperada pergunta do milhão.

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Clássico da emissora, o “Show do Milhão” já recebeu diversos nomes conhecidos do público em edições especiais.

Que horas vai ao ar o “Show do Milhão”?

O quadro é exibido às 19h, dentro do “Programa Silvio Santos”, no SBT.