Clássicos do sertanejo raiz são destaque no Viver Sertanejo deste domingo (29/3)
Daniel receberá as duplas Tiãozinho & Alessandro e Mattão & Monteiro.
O “Viver Sertanejo” deste domingo (29) recebe as duplas Tiãozinho & Alessandro e Mattão & Monteiro. Apresentado por Daniel, o programa vai ao ar após o “Globo Rural”, na TV Globo.
Na conversa, Tiãozinho & Alessandro destacam as raízes familiares e a influência de nomes consagrados do gênero em suas trajetórias. Irmãos de artistas como Chitãozinho & Xororó e Leandro & Leonardo, eles relembram como o universo em comum foi decisivo para a formação da dupla.
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“A gente tem bastante coisa em comum. Ele tem dez anos de diferença do Leandro, eu tenho dez anos de diferença do Chitãozinho. Quando a gente se juntou, isso também nos conectou”, conta Tiãozinho.
No palco, a dupla interpreta “Coceira de Bem Querer” e fala ainda sobre o período de separação, os motivos que levaram ao fim da parceria e o reencontro após anos afastados.
O programa também recebe Mattão & Monteiro, que somam mais de 45 anos de carreira na música sertaneja. Durante a participação, eles interpretam “Deus do Araguaia” e compartilham momentos marcantes da trajetória.
Que horas começa o “Viver Sertanejo”?
O programa deste domingo vai ao ar às 10h15.