Ex-ator da Globo tem carro de lanches apreendido e faz desabafo: 'Difícil empreender'

O ex-ator da Rede Globo Sandro Pedroso utilizou as redes sociais para compartilhar um momento de frustração em sua trajetória como empreendedor. Sandro reside em Anápolis, no estado de Goiás, onde vende lanches desde 2024. E, na última sexta-feira (27), ele filmou uma ação de fiscais de postura que resultou na apreensão de seus equipamentos de trabalho.

Em vídeo publicado no Instagram, Sandro Pedroso demonstrou nervosismo ao ver sua "carretinha" sendo levada pelos órgãos municipais. "A gente rala tanto e é difícil empreender no Brasil", desabafou o ex-ator.

Ele se mostrou visivelmente triste com a situação, mas afirmou categoricamente que não pretende desistir do novo ofício.

Veja publicação de Sandro Pedroso:

Até a publicação desta matéria, não havia sido revelado o motivo específico que levou à apreensão das mercadorias do ex-global. Na legenda da publicação, ele fez uma reflexão sobre as dificuldades do cotidiano:

"Hoje parece que fazer o certo é errado? E o errado é certo. Mas eu sigo firme, porque quem luta de verdade não desiste".

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Carreira e vida pública

Antes de migrar para o setor de alimentação, Sandro Pedroso construiu carreira na teledramaturgia, com destaque para sua atuação na novela "Fina Estampa" (2011), da Rede Globo.

No campo pessoal, o empreendedor também é conhecido pelos relacionamentos com a atriz Susana Vieira e com a influenciadora Jéssica Costa, filha do cantor sertanejo Leonardo.