Madonna retorna aos palcos com filhas após problemas de saúde; veja vídeo

Madonna retornou aos palcos neste sábado (14), após ficar internada na UTI, em Nova York, em junho. Com a rainha do pop, também estiveram presentes as filhas dela. O show da turnê "Celebration" ocorreu em Londres, na Inglaterra.

A cantora estava há mais de três anos sem performar ao vivo para um grande público. Mercy James, filha de 17 anos da cantora, se apresentou no piano, enquanto a mãe soltou a voz em "Bad Girl", de 1992, do álbum "Erotica".

A primogênita da artista, Lola, que completou 27 anos nesse sábado, acompanhou a mãe enquanto elas "assistiam" uma coreografia. A dançarina, segundo fãs comentaram nas redes sociais, poderia ser qualquer uma das gêmeas, filhas da cantora. O público não conseguiu diferenciar se a bailarina era Stella ou Estere, ambas de 11 anos.

O espetáculo se tornou ainda mais uma reunião familiar, pois a artista prestou uma homenagem a sua mãe, com uma foto dela no telão.

Além de Lola, Mercy James, Stella e Estere, Madonna também é mãe de Rocco, 23, e David, 17. Na turnê, a cantora ainda adicionou a música "Break My Soul (THE QUEENS REMIX)", em parceria com Beyoncé.

Internação na UTI

Em junho deste ano, Madonna foi encaminhada ao hospital após ser encontrada desacordada em Nova York, nos Estados Unidos, e receber uma injeção de Narcan para ser reanimada.

Em seguida, a cantora foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), sendo intubada, por conta de uma infecção bacteriana grave.

O anúncio do estado de saúde da artista foi feito por seu empresário, Guy Oseary, no dia 28 de junho. Ela precisou adiar a estreia de sua nova turnê devido ao seu estado de saúde.