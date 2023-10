Após 55ª vitória na loteria, ex-BBB Paulinha Leite planeja casamento com norte-americano: 'boa hora'

A ex-BBB Paulinha Leite está quase pronta para subir ao altar com o norte-americano Dakota Ballard. Mês passado, a empresária voltou a ficar entre os assuntos mais comentados na internet, após ganhar pela 55ª na loteria.

Veja também

Da última vez, foram quase R$ 3 milhões conquistados por meio de um bolão. Em conversa com a colunista do O Globo, Anna Luiza Santiago, Paulinha disse que o prêmio veio em boa hora, já que, em três meses, irá se casar. "Dinheiro vem sempre em uma hora boa. Ainda mais agora. São muitos gastos".

O casal se conheceu em aplicativo de relacionamento durante o ano em que Paulinha passou estudando na Califórnia. Eles já são casados no civil, no entanto, união deverá ser oficializada na igreja, no dia 24 de janeiro, em Roraima, cidade onde a ex-BBB mora.

"A família dele vem dos EUA para o casamento. Estamos vendo todos os detalhes. Vai ser à noite, na igreja. Eu sou católica. E depois vou fazer uma recepção. Vai ser para a nossa família mesmo, uns 150, 200 convidados no máximo", contou ela.

Mudanças na alimentação

Ainda em entrevista à colunista, Paulinha disse que passou por algumas mudanças na alimentação e vem se dedicando a uma nova rotina com exercícios físicos.

A empresária finalizou a conversa revelando já ter tido compulsão alimentar, e que agora busca equilíbrio. "Consegui finalmente apreender a comer. Eu tratei isso, fui ao endocrinologista, à psicóloga, a todos os médicos. Levei a sério. Sou adepta do jejum intermitente. Isso me ajudou bastante na minha compulsão. Agora estou conseguindo manter meu peso".