CAPTEI: Club de Empresárias reúne líderes e destaca trajetória de Vera Passos em Fortaleza

O Club de Empresárias reuniu, na terça-feira (24), no Vila Borghese, mulheres que transformam networking em capital real.
A convidada da vez, Vera Passos, abriu sua trajetória sem filtro: decisões difíceis, viradas estratégicas e o pulso firme que sustenta negócios longevos.
À frente do encontro, Gisele Studart conduziu o almoço com a precisão de quem entende que conexão também é método.
Em tempos de protagonismo feminino bem-posicionado, o grupo reafirma seu lugar: menos discurso, mais prática — e uma elegância que se mede por consistência.
Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira: