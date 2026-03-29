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CAPTEI: Club de Empresárias reúne líderes e destaca trajetória de Vera Passos em Fortaleza

Evento liderado por Gisele Studart reforça conexões estratégicas entre mulheres

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Gisele Studart e Vera Passos
Foto: LC Moreira

O Club de Empresárias reuniu, na terça-feira (24), no Vila Borghese, mulheres que transformam networking em capital real.

 A convidada da vez, Vera Passos, abriu sua trajetória sem filtro: decisões difíceis, viradas estratégicas e o pulso firme que sustenta negócios longevos.

Legenda: Vera Passos
Foto: LC Moreira

À frente do encontro, Gisele Studart conduziu o almoço com a precisão de quem entende que conexão também é método.

Legenda: Club das Empresárias
Foto: LC Moreira

Em tempos de protagonismo feminino bem-posicionado, o grupo reafirma seu lugar: menos discurso, mais prática — e uma elegância que se mede por consistência.

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira:

Legenda: Débora Farias com Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Viana, Vera Passos e Cecília Arruda
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Priscila Diniz
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Freire, Gisele Studart e Jória Araripe
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Simone Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Graziele Vidal, Gisele Studart e Isabelle Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: Jória Araripe e Mariana Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart, Kelma e Camille Boavista
Foto: LC Moreira

Legenda: Joanne Lima e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Sá Cavalcante, Gisele Studart e Natália Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Forte e Juliana Nóbrega
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Sá Cavalcante, Gisele Studart e Juliana Menezes
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Fiúza e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Holanda e Priscila de Vasconcelos
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Dissiuta e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Cibele, Penha, Gisele Studart e Danniela Medeiros
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaella Castro e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Nóbrega, Aniele Pinzon, Natália Queiroz e Lara Forte
Foto: LC Moreira

Legenda: Sthefani Ribeiro e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia e Gisele Studart, Natália Gaspar e Sthefani Ribeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Viana e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Manoella Freitas, Jória Araripe, Gisele Studart e Lilian Holanda
Foto: LC Moreira

 