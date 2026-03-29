Morre Amalia Thereza, a 'Vó da Pomba', aos 96 anos
Idosa fazia sucesso nas redes com vídeos ao lado da família.
Amalia Thereza da Silva, conhecida como “Vó da Pomba”, morreu aos 96 anos após dias em cuidados paliativos. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais, nesse sábado (28).
O perfil da idosa foi criado em 2018 e era administrado pelos netos, reunindo mais de um milhão de seguidores. Nos vídeos, ela compartilhava momentos do cotidiano e da convivência com a doença de Alzheimer, conquistando o público com carisma e espontaneidade.
Veja um dos vídeos da idosa:
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Em publicação, a família lamentou a perda e destacou o legado afetivo deixado por Amalia. “A dor que sentimos hoje é profunda demais para caber em palavras, mas serão eternos o amor, a gratidão e a saudade que ela deixa em nossas vidas, seu carinho, sua luz e tudo o que ela foi continuarão vivos para sempre em nós".
Nos últimos dias, os familiares já haviam compartilhado mensagens sobre o estado delicado da idosa. “E nós estamos aqui, todos juntos, vivendo com ela aquilo que talvez seja o mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais sagrado da vida: os últimos instantes. Estamos aproveitando tudo. Cada olhar. Cada toque. Cada silêncio. Cada suspiro. Cada segundo que ainda podemos ter ao lado dela".
O velório é realizado no Cemitério Flamboyant, em Campinas (SP), neste domingo (29).