Morre Amalia Thereza, a 'Vó da Pomba', aos 96 anos

Amalia Thereza da Silva, conhecida como “Vó da Pomba”, morreu aos 96 anos após dias em cuidados paliativos. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais, nesse sábado (28).

O perfil da idosa foi criado em 2018 e era administrado pelos netos, reunindo mais de um milhão de seguidores. Nos vídeos, ela compartilhava momentos do cotidiano e da convivência com a doença de Alzheimer, conquistando o público com carisma e espontaneidade.

Veja um dos vídeos da idosa:

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Em publicação, a família lamentou a perda e destacou o legado afetivo deixado por Amalia. “A dor que sentimos hoje é profunda demais para caber em palavras, mas serão eternos o amor, a gratidão e a saudade que ela deixa em nossas vidas, seu carinho, sua luz e tudo o que ela foi continuarão vivos para sempre em nós".

Nos últimos dias, os familiares já haviam compartilhado mensagens sobre o estado delicado da idosa. “E nós estamos aqui, todos juntos, vivendo com ela aquilo que talvez seja o mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais sagrado da vida: os últimos instantes. Estamos aproveitando tudo. Cada olhar. Cada toque. Cada silêncio. Cada suspiro. Cada segundo que ainda podemos ter ao lado dela".

O velório é realizado no Cemitério Flamboyant, em Campinas (SP), neste domingo (29).