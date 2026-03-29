Big Fone vai tocar na tarde deste domingo (29) no BBB 26

O Big Fone volta a tocar na casa mais vigiada do Brasil na tarde deste domingo (29), no primeiro intervalo do programa "Em Família", no ar com apresentação de Eliana.

A novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt após a eliminação de Alberto Cowboy. Em mais uma ação do "modo turbo" do Big Brother Brasil (BBB) 26, quem atender o Big Fone irá emparedar alguém — mas só vai descobrir o poder na hora, na edição da noite deste domingo.

Caso a pessoa que atenda o Big Fone também vença a Prova do Líder, a ser realizada nesta noite, ela terá que emparedar dois participantes.

Desse modo, o paredão da próxima terça (31) será formado por:

1 emparedado pelo Big Fone

1 indicado pelo líder

O mais votado pela casa.

Veja também Zoeira Alberto Cowboy é o décimo eliminado do BBB 26 Zoeira BBB 26: Samira e Juliano voltam a discutir após desentendimento sobre louça suja

Domingo 'modo turbo' já teve eliminação

Antes do programa "Em Família", o empresário mineiro Alberto Cowboy foi eliminado no décimo paredão do BBB 26, com 67,95% da média de votos, após enfrentar Jordana e Leandro Boneco na berlinda da semana.

Boneco foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 28,74% dos votos. E Jordana registrou somente 3,31% dos votos.

Veterano, Alberto participou do BBB 7 e ficou conhecido como o vilão da edição depois de embates com Diego Alemão, participante que saiu vencedor da disputa naquele ano. Nesta edição, Alberto protagonizou embates com outra veterana, a jornalista Ana Paula Renault, que o colocou no paredão que resultou na eliminação.