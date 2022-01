Que horas começa o BBB 22 hoje, quarta-feira (26)? Veja

O BBB 22 desta quarta-feira (26) começa às 22h15, na TV Globo, logo após o capítulo da novela "Um Lugar ao Sol".

O público acompanhará as repercussões após a saída de Luciano, o primeiro eliminado, além da festa do primeiro líder da edição, o ator Douglas Silva.

Eliminação de Luciano

Luciano foi eliminado, na noite dessa terça-feira (25), com 49,31% dos votos. Natália ficou com 34,89% e Naiara Azevedo com 15,8%. Foram mais de 30,5 milhões de votos.

Luciano foi aplaudido pelos brothers ao sair da casa e recebeu uma mensagem carinhosa de Naiara: "O que você precisar de mim... Vou te dar meu telefone...", disse a sister.