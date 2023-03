Que horas começa o almoço do Anjo do BBB 23 neste domingo (5)?

MC Guimê foi o vencedor da Prova do Anjo, neste sábado (4), na 23ª edição do Big Brother Brasil. A recompensa para quem ganha a disputa é um almoço, com direito a três convidados e a apresentação de vídeos de familiares e amigos.

Pela segunda semana seguida anjo da casa, Guimê convidou para o almoço os brothers Ricardo, Cara de Sapato e Amanda.

Que horas começa o almoço do Anjo

O Almoço do Anjo ocorre geralmente entre 13h e 14h30, seguindo o horário de Brasília. O horário varia a partir da programação da Casa Mais Vigiada do Brasil, a depender de outras ações previstas para os brothers.

Como foi a prova do Anjo?

A disputa foi patrocinada pela Amstel e os participantes tiveram que escolher uma palavra que se encaixa com eles seguindo uma ordem de sorteio. O objetivo do jogo era completar os 16 cubos do I AM, e quem finalizasse primeiro, ganhava a dinâmica

Primeiramente, eles jogaram um disco para sortear um número de cubos que poderiam utilizar. Ganhava quem completasse o I AM primeiro, com 16 cubos.

Marvvila e Bruna lideraram a primeira rodada com cinco cubos cada. Já na segunda rodada, Bruna Griphao seguiu na liderança da prova, agora acompanhada de Gabriel Santana.

Na terceira rodada, Bruna e Gabriel Santana seguiram em primeiro luga. O biomédico Ricardo também estão na liderança da prova. Na última rodada, Guimê em uma única jogada conseguiu cinco pontos e virou o jogo com 17 pontos.

O monstro foi dado ao ator Gabriel Santana e a cantora Marvvila. A dinâmica consiste em uma pessoa manipular outra em forma de marionete. O ator ficará responsável por manipular e a cantora em ser a marionete.