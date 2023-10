Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (9)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (9) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Para não bater em Virgilio, Alaor vai embora imediatamente.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Para não bater em Virgilio, Alaor vai embora imediatamente. Munhoz marca uma hora com Tônia para ajudá-la a se vestir melhor. Zé Luis força um encontro com Vera na igreja e Breno os vê. Virgilio provoca Ruth e Clarita sai em defesa dela. Marcos estranha a atitude da mãe.

Vera confessa a Breno que teve um caso com Zé Luís, mas que faz parte do passado. Virgilio manda Duarte dar um tiro no braço de Breno para assustá-lo. Clarita aconselha Ruth a ser mais agressiva. Raquel põe logo em prática ao ver Andréa com Marcos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.