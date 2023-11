Qual novela vai substituir Senhora do Destino no Viva? Veja detalhes

Escrita por Gloria Perez, com Deborah Secco e Murilo Benício como os protagonistas Sol e Tião, a substituta de 'Senhora do Destino' no canal Viva a partir deste mês de novembro será a novela 'América'. A trama também foi a que sucedeu o folhetim de Aguinaldo Silva nos anos 2000 e ambas foram, à época, sucesso de audiência.

'América' terá início no dia 27 de novembro, às 22h50, no horário de Brasília. O folhetim nunca havia sido reprisado até o momento. O título teve uma média geral de audiência de 49,21 pontos e gerou memes que até hoje repercutem nas redes sociais.

A trama conta a história de Sol, uma jovem que enfrentou uma infância turbulenta no Rio de Janeiro e que acredita que sua vida só será melhor quando se mudar para os Estados Unidos. No entanto, apesar de economizar bastante para comprar passagens, ela tem o visto negado para os EUA ao menos três vezes.

Romance com Tião

Tião, vivido por Murilo Benício, sonha em ser campeão de rodeios e construir um casa para seu pai. Ele e Sol (Deborah Secco) se encontram e se apaixonam, mas a protagonista desiste de tudo para tentar chegar aos EUA cruzando ilegalmente a fronteira do México.

Legenda: Sol (Deborah Secco) viverá um romance com Tião (Murilo Benício) Foto: TV Globo/João Miguel Júnior

Os dois chegam a se reencontrar em determinado momento da novela, mas novamente enfrentam adversidades e se distanciam para que Sol consiga realizar o seu sonho.

No caminho para os EUA, porém, a mocinha irá testemunhar mortes, será deportada e viverá outros desafios.

Quando acaba 'Senhora do Destino'?

O último capítulo de 'Senhora do Destino' no Viva irá ao ar no dia 24 de novembro, às 22h50, no horário de Brasília. O episódio será reprisado no sábado (25) e no domingo (26).