Deborah Secco usa tolha no Prêmio Multishow 2023 e gera comentários

Deborah Secco surpreendeu o público ao aparecer no Prêmio Multishow 2023, na noite dessa terça-feira (7), enrolada em uma toalha branca. O look, que consistiu em um cropped, uma saia e uma toalha amarrada na cabeça, gerou comentários divertidos nas redes sociais.

Alguns internautas brincaram que a atriz não teve tempo para escolher uma roupa "adequada" para o evento e foi direto do banho. "Tava apressada e botou as toalhas que viu pela frente", escreveu um. "Isso tudo foi preguiça de arrumar o cabelo? Saiu do banho e enrolou na toalha", comentou outra.

A própria artista se divertiu com a escolha. No Instagram, ela escreveu que, "com a correria das gravações" da novela 'Elas por Elas', na Globo, "nem deu tempo de me arrumar". "Saí do banho e fui", brincou.

Comparação com Rita Ora

Outros internautas compararam a escolha da atriz ao look usado por Rita Ora no MTV EMA de 2017. A diferença é que a cantora usou um roupão e não deixou a barriga de fora.

"Se fosse uns oito anos atrás, quando a Rita Ora usou no EMA, seria 'cool'. Hoje, é bobo e nada original", criticou um usuário da rede social 'X', antigo Twitter. "Já vi isso antes", alfinetou outro, anexando à postagem uma foto da artista britânica no evento da MTV.