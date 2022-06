Padre Fábio de Melo fez harmonização facial? Aparência chama atenção de fãs

A aparência do Padre Fábio de Melo chamou a atenção dos fãs, na madrugada de domingo (5), durante a participação dele no programa Altas Horas, da TV Globo. Com o rosto aparentemente inchado, alguns se perguntaram se o religioso realizou uma harmonização facial.

"Gente, o Padre Fábio de Melo 'tá' parecendo um filtro de harmonização facial", comentou uma internauta no Twitter.

Outra usuária questionou se a mudança poderia ser alguma reação ou sequela, como o caso da cantora Joelma, que apareceu com a face inchada em consequência da Covid-19.

Nas redes sociais, o sacerdote não comentou o assunto. Ao lado dos cantores Simony, Gustavo Mioto, Tony Garrido e outros artistas, Padre Fábio participou das homenagens da atração a Fábio Júnior.

