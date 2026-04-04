Dublador e ator Luís Franke morre aos 66 anos
Entre os trabalhos de destaque do artista, estão a novela como “Passione” e a minissérie “O Tempo e o Vento”.
O ator e dublador gaúcho Luís Franke faleceu nesta sexta-feira (3), aos 66 anos. A informação foi compartilhada nas redes sociais por Luísa Franke, filha do artista. A causa não foi divulgada.
O velório e a cremação de Luís aconteceram neste sábado (4). Na televisão, o artista teve destaque na novela “Passione”, onde contracenava com o protagonista interpretado por Tony Ramos.
Outro papel na teledramaturgia foi na minissérie “O Tempo e o Vento”, adaptada do filme de 2013 e exibida no formato na TV Globo em 2014.
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Na atuação na dublagem, Franke interpretou personagens em filmes, animes e jogos.
Entre os principais trabalhos, estão Darth Sidious, em games da saga “Star Wars”, e Dul'Mefistos, dos jogos “Diablo IV”.