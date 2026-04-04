Mãe de Virginia se explica após curtida em post sobre suposta traição de Vini Jr.
Interação nas redes reacendeu rumores sobre crise no relacionamento.
Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, se pronunciou após curtir uma publicação sobre uma suposta traição de Vini Jr., o que gerou repercussão e levantou especulações sobre o namoro da influenciadora com o jogador.
O gesto chamou atenção porque o post mencionava rumores de infidelidade, que circulam nas redes sociais. Segundo informações divulgadas, o relacionamento entre Virginia e Vini Jr., assumido em outubro de 2025, estaria passando por um momento de instabilidade, embora a influenciadora já tenha tomado conhecimento das especulações e optado por não reagir publicamente.
Diante da repercussão, Margareth esclareceu que a curtida não foi intencional. "Novamente, foi uma curtida sem intenção, acreditando ou não, mas foi no passar o dedo, o pular o post foi no coração e eu passei sem ver. Não curti porque, no meu entendimento, isto é fake news e não curtiria", explicou.
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Enquanto isso, Virginia segue compartilhando momentos da viagem à Europa. Recentemente, ela aproveitou uma noite em Madri, cidade onde Vini Jr. mora. Em uma das publicações, o jogador comentou: "Apaixonado por você", mas não recebeu resposta pública da influenciadora.
Histórico do casal
Essa não é a primeira vez que o relacionamento enfrenta turbulências. Em outubro de 2025, o casal chegou a se afastar após a circulação de conversas entre o jogador e outra mulher, ainda no início do envolvimento.
Na época, Vini Jr. pediu desculpas publicamente e enviou flores para Virginia. A influenciadora afirmou estar aberta a uma reconciliação.
"Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Eu agradeci pelo texto", disse.
Ela também ponderou sobre o momento da relação: "A gente não tinha nada, então não tem nem o que voltar. A questão agora é ele seguir a vida dele e eu seguir a minha, e se for para ser, vai ser. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver".
Após a reconciliação, os dois assumiram o namoro ainda em outubro de 2025.