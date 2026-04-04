Niara Meirele volta aos palcos como Maria na 'Paixão de Cristo' de Pacatuba

O espetáculo da Paixão de Cristo de Pacatuba, no interior do Ceará, marcou o retorno aos palcos da modelo Niara Meirele, apresentadora do programa 'Se Liga', da TV Verdes Mares.

A atriz interpreta Maria e divide a cena com Malvino Salvador, que dá vida a Jesus Cristo, e Humberto Martins, no papel de Pôncio Pilatos.

Niara destaca que o convite para o espetáculo foi irrecusável e não haveria uma melhor forma para voltar ao teatro.

"Eles buscavam uma Maria cearense, uma atriz que trouxesse essa representação de forma muito nossa, com identidade, verdade e pertencimento. Foi um convite muito especial", conta.

A apresentadora deu os primeiros passos como atriz aos 15 anos e participou de diversas peças, mas não atuava há alguns anos.

Legenda: Malvino Salvador interpretou Jesus na 'Paixão de Cristo' de Pacatuba. Foto: Divulgação/Pedro Bayo.

"Eu já estava morrendo de saudade do teatro. Foi, sem dúvidas, a melhor reestreia da minha vida. Eu não imaginava que um dia iria interpretar a mãe de Jesus de uma forma tão grandiosa", destacou.

A apresentação é realizada desde quinta-feira (1°) e tem sua última exibição neste sábado (4).

ELENCO CONTA COM MAIS DE 400 ATORES

Niara teve cerca de três meses para se preparar para o espetáculo. A interpretação exigiu responsabilidade, humildade e a tocou de forma pessoal.

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"Assisti a inúmeros filmes sobre a Paixão de Cristo, conversei com atrizes que já interpretaram esse papel em outros espetáculos e tudo isso me deixou ainda mais espiritualizada, mais conectada e completamente entregue a esse momento", aponta.

Legenda: Niara Meirele interpreta Maria no espetáculo da 'Paixão de Cristo' de Pacatuba. Foto: Divulgação/Pedro Bayo.

A artista revela que se emocionou em diversos momentos. "A sensação é de respeito a todas as mães do mundo e tudo que elas passam por um filho. O maior aprendizado tem sido entender a força do amor ao próximo".

A experiência foi ainda mais significativa pelo contato com o elenco, que abrange mais de 400 atores.

"Ao lado de artistas que eu cresci assistindo, como Humberto Martins, e ainda contracenar com Malvino Salvador, sendo mãe dele no espetáculo, foi algo realmente inexplicável. Foi uma reestreia linda, marcante, daquelas que ficam para sempre", comenta.

Niara aponta que seu trabalho na televisão seguirá como prioridade, mas não descarta novos projetos na dramaturgia.

Espetáculo 'Paixão de Cristo' de Pacatuba