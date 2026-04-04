Ceará tem alerta de chuvas intensas para todo Estado até segunda (6)

Todas as 184 cidades do Ceará estão em alerta de perigo potencial para chuvas intensas até segunda-feira (6), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Errata: Anteriormente, foi publicado que Fortaleza e mais 174 cidades do Ceará tinha recebido alerta de chuvas intensas. No entanto, foram todas os 184 municípios cearenses listados pelo Inmet.

São esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, chegando a 50 mm por dia. Também há previsão de ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

O alerta vale do início deste sábado (4) até 23h59 de segunda-feira (6). Diversos estados estão incluídos no alerta, que não abrange apenas Rio Grande do Sul e Paraná.

No Ceará, o alerta vale para as regiões norte, noroeste, centro-sul, sul e para os sertões. Apenas dez municípios ficaram de fora da previsão de chuvas intensas.

Veja também Ceará Comeu carne na Sexta-Feira Santa? Entenda a orientação da Igreja Católica Ceará 'Se quiser vir ver': depois de vídeo viral, padaria em Maracanaú é reinaugurada após reforma Ceará Cratera ‘engole’ caminhonete com padre na casa paroquial de Palmácia; veja vídeo

PREVISÃO DO TEMPO

O Ceará registra condições típicas de variabilidade climática até o domingo de Páscoa (5), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os maiores volumes de chuva eram esperados até quinta-feira (1°), com redução da intensidade e elevação das temperaturas no resto do feriado da Semana Santa.

As precipitações, quando ocorrerem, devem ser rápidas, isoladas e associadas principalmente a fatores locais, com maior probabilidade na faixa noroeste do estado, aponta a Funceme.

Em Fortaleza, o céu tende a ficar ensolarado durante o dia e com pouca nebulosidade durante a noite. As chuvas podem ocorrer, principalmente nas madrugadas e no início das manhãs.

Recomendações do Inmet

Diante da previsão, o Inmet orienta que a população adote cuidados durante as chuvas e possíveis rajadas de vento.

Entre as recomendações estão:

Evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.