Cratera ‘engole’ caminhonete com padre na casa paroquial de Palmácia; veja vídeo
Padre Greison Magalhães informou que não ficou ferido e projeta reforma no local.
Uma caminhonete foi “engolida” por uma cratera enquanto era conduzida por um padre, na garagem da casa paroquial na cidade de Palmácia, na região do Maciço de Baturité do Ceará. O caso foi registrado na última segunda-feira (30).
Nas redes sociais, o padre Greison Magalhães informou que, apesar do susto, não ficou ferido e seguiu cumprindo as atividades na Paróquia São Francisco de Assis, onde é administrador paroquial.
"Indo deixar a cruz para que pudéssemos vivenciar a primeira caminhada penitencial nas meditações de São Francisco, ao guardar o carro, nós tivemos a surpresa. E assim, no que o carro desce, graças a Deus, nada aconteceu com o padre. Nós iremos fazer os reparos necessários no carro”, apontou o padre.
Conforme o relato, um buraco de cerca de 2 metros abriu no terreno da casa paroquial, enquanto o padre manobrava o carro. Greison acredita que um erro na construção pode ter ocasionado o incidente.
“Aquilo que foi construído em 1943, que o povo não tinha conhecimento, que tanto serviu a comunidade, isso nós pesquisamos, que depois foi utilizado para outro fim e alguém faltando um tato maior, acabou fazendo, cobrindo de forma errônea, aí acabou quase tendo um acidente maior”
Após o acidente, o padre conseguiu sair do carro com a ajuda de pessoas que estavam na casa paroquial. Já a caminhonete foi retirada do buraco com o auxílio de duas retroescavadeiras.
Veja também
Greison Magalhães disse, ainda, que estuda a reforma da estrutura da casa paroquial, que “já está mais para lá do que para cá”. “Nós precisamos ter um trato e ver uma questão de uma dignidade maior e convoco a todos para que nós possamos juntos pensarmos numa nova casa paroquial”, projetou.