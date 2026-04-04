'Altas Horas' recebe Simone Mendes e Gabriel Leone neste sábado (4)

O "Altas Horas" recebe a cantora Simone Mendes neste sábado (4). A artista vai falar sobre projetos da carreira e animar a plateia do programa. Além dela, o ator Gabriel Leone, que participou do filme "O Agente Secreto", também estará entre os convidados.

Ao lado de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, Gabriel participou de diversos eventos de divulgação do longa vencedor do Globo de Ouro 2026 na categoria de "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa".

Também participa do momento a apresentadora Sarah Oliveira e o técnico Felipão, que esteve à frente da Seleção Brasileira em 2001, 2002, 2012, 2013 e 2014.

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Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (4)?

O Altas Horas começa a partir das 22h50, horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição do "Big Brother Brasil".