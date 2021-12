Morre aos 84 anos o ilustrador Benício

Morreu, nesta terça-feira (7), aos 84 anos, o ilustrador José Luiz Benício, conhecido como 'mestre das pin-ups brasileiro'. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo informações do Uol, o desenhista teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no ano passado e desde então passou a trabalhar em casa.

Recentemente, ele foi homenageado com o prêmio Túlio Becker, no 4º Festival Santa Cruz de Cinema, mas ele não esteve no evento, pois estava internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Ilustrações famosas

Nascido em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, Benício ficou famoso por suas ilustrações para a Editora Monterrey, que criava livros de bolso, vendidos em bancas de jornal.

Foram mais de 2 mil capas no total, além de desenhos feitos para o cinema nacional. Entre os mais conhecidos estão 'Dona Flor e seus Dois Maridos' e 'A Super Fêmea'.

Legenda: 'Dona Flor e seus Dois Maridos' é um dos filmes ilustrados por Benício Foto: Reprodução