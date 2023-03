Mensagens antigas de João Vicente a Sabrina Sato são resgatadas pela web após separação

O fim do relacionamento da apresentadora Sabrina Sato e do ator Duda Nagle segue rendendo nas redes sociais. Internautas divulgaram um comparativo de felicitações de aniversário a apresentadora feitas pelos ex-namorado João Vicente e o pai da filha da apresentadora, Zoe.

Ao compartilhar as capturas de tela, um usuário escreveu “foi aqui que Sabrina Sato viu que não daria mais certo com o Duda”. No print, Duda escreveu "Feliz aniversário, @sabrinasato !!! Muita saúde e sorte, muitos anos de vida, muitas felicidades!!!".

João, por sua vez, escreveu “Mais um ano dessa mulher que muda a vida de todos que estão a sua volta. Transforma o mundo em máfica, ressignifica a palavra gratidão e faz da alegria um jeito de existir. Sabrina é bossa nova, samba, funk e rock. Sou grato e sempre serei a tudo que Sabrina me ensinou apenas sendo Sabrina”, escreveu. “Hoje é dia de celebrar Sabrina. Te admito, me orgulho e te amo”.

Nos prints de Duda e João, Sabrina respondeu às felicitações. No de Duda, a apresentadora respondeu apenas um emoji de coração, contudo, no posto de João Vicente, a resposta veio em forma de agradecimento. “Muito obrigada por tudo sempre. Te amo”, escreveu.

Nas respostas, internauta reagiu falando que o significado de mensagens. “Dá pra sentir a importância a gente tem naquele momento pelas palavras”, escreveu. Em outro tuíte, uma usuária refletiu: “sem cuidado ninguém vê motivo para ficar”. Já outro usuário comentou sobre o “livramento” que Sato estaria passando.

ENTENDA A SEPARAÇÃO

A apresentadora Sabrina Sato anunciou, nesta terça-feira (21), o fim o casamento com o ator Duda Nagle. Por meio do Instagram, ela postou uma foto com o agora ex-marido e disse que "'para sempre' é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver".

"Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha", diz comunicado.

Duda Nagle também se pronunciou no Instagram: "Imagino que essa mensagem terá uma divulgação intensa e por isso peço que rezemos juntos um pai nosso".

O casal é pai de Zoe, de 4 anos.