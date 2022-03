Mapa Astral: O que é e como calcular

Quando falamos de astrologia, um dos primeiros assuntos a surgir e o Mapa Astral. Seja na mesa do bar ou em um atendimento esotérico para descobrir algo a mais sobre si, a astrologia e o mapa astral caminham juntas.

Porém, muitas pessoas têm dificuldade em entender o conceito desse mapeamento e no que influencia. O Astrocentro explica, veja:

Entenda o que é

Uma ferramenta astrológica muito utilizada para autoconhecimento, o Mapa Astral é um retrato do céu no momento exato do seu nascimento. Esse compilado traz informações sobre suas traições e sua personalidade. Dentro do mapa astral, você encontra: ascendente, descendente, planetas, casas, fundo do céu, meio de céu e mais.

Como calcular

Esse mapeamento é feito a partir do lugar e hora exata do seu nascimento. Para calcular, o ideal é que você use um site especializado. No Astrocentro, fizemos o cálculo do mapa astral.

Você deve saber exatamente onde nasceu e em qual horário, levando em conta até mesmo os minutos. Isso é importante para que seja encontrado o posicionamento de cada astro e assim, é possível entender a influência desses astros nas características da sua personalidade.

Além do cálculo, a interpretação do mapa astral também é muito importante. Isso porque alguns fatores mínimos aos olhos leigos, podem ser grandes para os olhos de um astrólogo.

As casas no Mapa Astral

As casas astrológicas são as divisões no céu que nunca mudam de lugar. Cada uma delas representa um ponto da vida e pode estar posicionada em um signo. Assim, o signo que estiver presente nela reflete sua personalidade nesse quesito. As casas astrológicas são:

Casa 1: Identidade

Casa 2: Riquezas e posses

Casa 3: Comunicação e relacionamentos

Casa 4: Família e o lar

Casa 5: Criatividade, diversão e romances

Casa 7: Atração e relação amorosa

Casa 8: Mudanças e transformações

Casa 9: Leis, espiritualidades e liberdade

Casa 10: Ascensão social e carreira

Casa 11: Novas experiências e possibilidades

Casa 12: Aprendizado do passado

Os planetas dentro do Mapa Astral e seus significados

Os planetas, no mapa astral, falam sobre alguns pontos importantes em áreas pessoais, sociais e transpessoais de nossa vida. Entenda:

Sol: identidade, seu signo.

Lua: emoções.

Mercúrio: comunicação e racional.

Vênus: amor e relacionamentos.

Marte: guerra e solução de problemas.

Júpiter: crenças, ideologias e com sorte.

Saturno: limites.

Urano: desejos e revoluções.

Netuno: espiritualidade.

Plutão: medos.

O Astrocentro

O Astrocentro oferece consultas esotéricas com os melhores especialistas dispostos a te ajudar em sua jornada de autoconhecimento. Realize seu mapa astral aqui. Quer saber mais sobre astrologia? Baixe nosso e-book Tudo sobre Astrologia.