Mansão onde Yasmin Brunet morou com Gabriel Medina está à venda por R$ 8 milhões; veja fotos

A mansão onde participante do Camarote do BBB 24 Yasmin Brunet morou com o ex-marido, o surfista Gabriel Medina, está à venda por R$ 8 milhões, no litoral norte de São Paulo. A residência fica em um condomínio fechado na Praia de Maresias, no município paulista de São Sebastião, e já apareceu em diversos registros do ex-casal, que se separou em janeiro de 2022, nas redes sociais.

Legenda: Ex-casal postava fotos na mansão nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

O imóvel fica na beira da praia e tem acesso ao mar pelo quintal. Com 223 metros quadrados, a mansão tem espaços como cinco suítes, piscina, sauna, espaço gourmet, churrasqueira, lareira, entre outros.

Segundo o site Viva Real, a casa tem dois andares e "vista privilegiada". O comprador terá a casa entregue mobiliada.

Veja fotos da mansão:

Legenda: Casa fica no litoral norte de São Paulo Foto: Reprodução/Viva Real

Legenda: Casa possui piscina e amplo jardim, e fica na beira da praia Foto: Reprodução/Viva Real

Legenda: Residência será entregue mobiliada Foto: Reprodução/Viva Real