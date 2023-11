Maíra Cardi diz que Maceió só tem Carlinhos Maia e causa polêmica na web; entenda

A influenciadora Maíra Cardi causou polêmica ao dizer que Maceió, capital do Alagoas, “não tem nada, só Carlinhos Maia”. A declaração foi dada no Instagram do marido, o influenciador Thiago Nigro, conhecido como “Primo rico”.

No vídeo, Thiago aparece dirigindo e comenta com a mulher sobre a chegada na capital alagoana. Em seguida, ele a questiona sobre o que fazer. Cardi responde:

“Ué, mas Maceió só tem ele, mano. Não tem nada em Maceió”.

“Quem é o anfitrião de Maceió? É ele. Só tem ele ali”, completou.

O casal diz que a viagem até a capital alagoana vai durar sete horas: “Só o Carlinhos para fazer um trem desse”.

Nas redes sociais, as pessoas criticaram comentários, citando as belezas naturais da capital nordestina, onde há praias e piscinas naturais, como Maragogi, conhecida como o “caribe brasileiro”.

Carlinhos Maia se pronuncia

O influenciador Carlinhos Maia comentou sobre o episódio e destacou não ser amigo de Maíra. "Muitas pessoas vieram me pedir para me pronunciar. Lá vem eu aqui me pronunciar por uma coisa que não fui eu que falei. Foi uma fala infeliz e já estão destruindo a mulher”, iniciou.

“Meu conselho para você, Maíra, é pedir desculpas pela fala, porque essa terra é maravilhosa e tem muita coisa para se fazer aqui”, disse.

Em seguida, ele afirma ter viajado para vários lugares do mundo, mas continua valorizando a beleza regional.“Eu já fui para Maldivas, mas eu continuo achando as praias de Alagoas as mais lindas”, comparou.

Depois, ele frisou não ter uma relação próxima com Maíra Cardi. "A gente não é e amigo. A gente se encontrou algumas vezes", observou.

"Acho você uma pessoa massa, acho você divertida, sei que você é uma mulher que sofreu muito, sei que você é uma mulher amada, uma mulher cheia de traumas. Tinha aconselhado você a voltar para as redes sociais, mas agora eu acho que esse tempo é bom para você”, aconselhou.

Por fim, ele disse a necessidade de cautela nas declarações. “Tenha mais cuidado com o que fala, você ofende uma cidade inteira. Eu, sendo você, procurava o que tem de bom em Maceió, tem vários lugares incríveis, usava a redes para divulgar o que tem de bom. A gente procura o positivo e faz”, finalizou.