A influenciadora Maíra Cardi revelou, na manhã desta sexta-feira (21), que a filha Sophia, fruto do casamento com o ator Arthur Aguiar, teve uma parada respiratória antes de ir para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na quinta (20). A informação sobre a internação da criança já havia sido passada por ela no dia da entrada oficial do marido na casa do Big Brother Brasil.

"Passando só para dar uma satisfação para vocês. Estou louca para tomar um banho, estou com essa cara melada, cabelo oleoso de dois dias sem tomar banho, desde a minha live que não tomo banho real (…). Tem dois dias que estão nessa função de cuidar de filha, dormir sentada no hospital, e tudo mais", disse em vídeo.

Agradecendo pelas orações enviadas pelos seguidores, Maíra disse que a decisão de compartilhar a situação veio após uma oração no quarto da filha no hospital. Além disso, ela falou sobre o problema da pequena.

"A Sophia teve uma parada respiratória, a garganta dela fecha, a laringe fecha, e ela não consegue respirar. Então fomos para o hospital, eles fizeram adrenalina para que pudesse respirar e agora está fazendo tratamento, por isso que ela teve que ficar na UTI em observação", explicou.

Ainda conforme o relato de Maíra, Sohpia já apresentou melhora, mas segue acompanhada pelos médicos.

Arthur Aguiar no BBB 22

Enquanto isso, o ator e cantor Arthur Aguiar, esposo de Maíra e pai de Sophia, entrou na casa do BBB 22 no início da tarde de quinta-feira (20)

O ator, assim como os outros confinados, não pode receber informações externas ao jogo e, portanto, não chegou a saber sobre a internação da filha.