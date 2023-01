Jeremy Renner já está em casa após acidente com máquina de remover neve

O ator Jeremy Renner já está em casa após ser atropelado por uma máquina de remover neve que pesa 6 toneladas, no último dia 1º de janeiro. Ele mesmo contou a novidade no Twitter, ao publicar que tinha assistido a um episódio da série dele, “Mayor of Kingstown”, com a família em casa, nesta terça-feira (17).

“Apesar da minha névoa mental, eu fiquei muito feliz de assistir o episódio 201 com minha família em casa”, escreveu, na rede social.

Estado de saúde

Apesar de já estar em casa, um amigo do ator relatou ao jornal britânico The Mirror que o estado de saúde do artista é “muito pior do que todos imaginam”. “Jeremy está muito ciente do fato de que quase morreu lá”, disse.

Pessoas próximas ao ator contaram ao tabloide que o dano em seu peito foi “substancial”, acrescentando que Jeremy ainda tem um longo caminho de recuperação pela frente. Acredita-se que leve dois anos para ele voltar à forma.

"O que se diz é que o dano no peito de Jeremy foi tão substancial que teve que ser reconstruído na cirurgia", disse outra fonte ao RadarOnline.

Outra pessoa próxima relatou que o ator está bem e acrescentou que Jeremy é "um lutador" que está "determinado a superar isso".

Nas redes sociais

Jeremy vem compartilhando notícias com os fãs através das redes sociais. Segunda-feira (16), ele compartilhou fotos da neve e escreveu: “Saudades do meu lugar feliz. É um caminho difícil pela estrada. Tomem cuidado”.