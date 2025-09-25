Filha de Virginia e Zé Felipe é hospitalizada em São Paulo

A filha mais velha da influenciadora Virginia Fonseca, Maria Alice, de 4 anos, foi hospitalizada nessa quarta-feira (24), em São Paulo, para realização de alguns exames previamente agendados.

Como a mãe estava gravando o programa "Sabadou", do SBT, na data, a criança foi levada à unidade de saúde pela avô materna, Poliana Rocha.

Ao finalizar o trabalho, a criadora de conteúdo seguiu para o local, conforme detalhou a assessoria dela ao portal Metrópoles.

Nas redes sociais, Virginia tranquilizou os seguidores ao detalhar que a primogênita, fruto do antigo relacionado dela com o cantor Zé Felipe, não foi internada devido a uma emergência, mas, sim, para realizar um check-up de rotina.

"Mariazinha está realizando um exame que já estava marcado. Está tudo bem com ela. Obrigada por todas as mensagens e todo o carinho", escreveu a influenciadora.

Ainda ao Metrópoles, a assessoria dela detalhou ainda que como alguns dos procedimentos realizados por Maria Alice se estenderiam pela noite de quarta, a família optou por manter a criança no hospital até a conclusão dos testes.