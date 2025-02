Fernanda Montenegro deixa comentário para Fernanda Torres em post do Oscar

No auge do orgulho pela filha, Fernanda Torres, a atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, comemorou, mais uma vez, o sucesso da corrida de Torres pelo Oscar. Nessa sexta-feira (14), ela deixou um comentário objetivo e esperançoso no perfil oficial do Oscar no Instagram.

"Bravo, filha, Bravo!", escreveu Montenegro, complementando com emojis de bandeira do Brasil e coração. A postagem consistia em uma cena de “Ainda Estou Aqui” que mostra uma palinha da atuação de Torres, quando a personagem Eunice Paiva encontra o cachorro da família morto.

A publicação faz parte de uma série onde todos os concorrentes mostram um pouquinho da atuação. É de longe a que mais recebeu engajamento. Já foram mais de 11 milhões de reproduções, 822 mil curtidas e 343 mil comentários.

Para se ter uma ideia, a postagem que tem o segundo melhor engajamento é a de Demi Moore, que concorre com Fernanda à estatueta de Melhor Atriz em 2025 pelo seu desempenho em “A Substância”. Seu post tem 2 milhões de visualizações e 48 mil curtidas.

A cerimônia do Oscar ocorre no domingo (2 de março) no Dolby Theater, em Los Angeles (EUA). Além da nomeação de Fernanda Torres, “Ainda Estou Aqui” concorre também nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.

Nesta edição da maior premiação do cinema no mundo, Torres repete o feito da mãe, Fernanda Montenegro, que disputou a mesma categoria em 1999, por Central do Brasil, também do diretor Walter Salles.

Nesta corrida, ela já trouxe um feito inédito para o Brasil: venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama, pelo filme baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, que narra a história da mãe diante da perda do pai, Rubens Paiva, durante a ditadura militar.