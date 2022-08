Faustão homenageia Jô Soares cinco dias após morte do humorista: 'estava fora do Brasil'

Fausto Silva homenageou Jô Soares nessa quarta-feira (10), cinco dias após a morte do humorista. O apresentador explicou que a demora para citar o falecimento do ex-colega de TV Globo ocorreu porque ele "estava fora do Brasil" e as edições do "Faustão na Band" já haviam sido gravadas.

"Para mim, repercutiu por ser um amigo com quem eu tive o privilégio e o prazer de conviver durante muitos e muitos anos, seja nos tempos da Globo, e muito antes disso", iniciou.

Enquanto projetava uma imagem de Jô no telão, Faustão lamentou que o país tenha perdido "um cara tão importante no sentido de cultura e versatilidade" desde os tempos do médico e dramaturgo Silveira Sampaio.

O apresentador disse que Sampaio foi um dos pioneiros do talk show no Brasil ao lado do Jô. A parceria, destacou, serviu de escola para os profissionais da comunicação que vieram depois.

"Muitos anos depois, o Jô que fez carreira em Família Trapo, fez programas de humor extraordinários e depois de um certo tempo foi fazer no SBT e durante muito tempo também na Globo, um programa de entrevistas em que foi um craque", ressaltou.

Faustão destacou ainda que Jô merece o "carinho, o reconhecimento e o aplauso" do público. Em seguida, o apresentador se virou para o telão e aplaudiu a imagem do amigo.

"E é sempre assim que a gente vai lembrar de José Eugênio Soares, o Jô Soares: 66 anos de trabalho, 84 anos de idade e a imagem que fica para todo mundo é isso. Um cara tão culto que falava de qualquer assunto, foi um amigão para todas as horas e todas as situações".

Morte de Jô Soares

Jô Soares morreu aos 84 anos na madrugada de sexta-feira (5). Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o último dia 28 de julho para tratar uma pneumonia. Contudo, a causa do óbito não foi revelada.

A designer gráfica e ex-companheira de Jô, Flávia Pedras, informou que ele faleceu "cercado de amor e cuidados". Em publicação nas redes sociais, ela pediu que os admiradores do legado do comunicador fizessem um "brinde à vida".

"Aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem", disse.