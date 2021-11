Ex-BBB Ariadna Arantes será madrinha de bloco no Carnaval do Rio de Janeiro

A ex-BBB Ariadna Arantes, de 37 anos, será madrinha do bloco "Sai, Hétero!" no Carnaval de 2022 do Rio de Janeiro. As informações são do Extra.

O anúncio oficial e a entrega da faixa estão marcados para 18 de dezembro em um evento do grupo na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca. O esquenta do bloco para a festa do ano que vem promete o show da cantora Rebecca.

"A importância vem da referência e legado que Ariadna carrega para comunidade LGBTQIA+ no Brasil. Ela, ao levantar a discussão sobre pessoas trans em rede nacional, contribuiu para ajudar muitas famílias e pessoas trans que enfrentam a barreira do preconceito, como exemplo, fez Roberta Close e Rogéria, entre outras precursoras da causa", explicam Eva Lorrainy, Victor Ribeiro e Caroline Tussand, idealizadores do "Sai, Hétero!".

Esteticista e maquiadora, Ariadna Arantes participou do Big Brother Brasil (BBB) 11, tornando-se a primeira mulher transexual a entrar no reality show da TV Globo.

Neste ano, ela participou da 5ª edição do "No Limite", que reuniu ex-BBBs, sendo novamente a primeira mulher transexual a participar do programa.

O bloco carioca foi lançado em 2018. O nome dele é uma brincadeira, que tem o objetivo de servir como instrumento de conscientização para combater o preconceito e a suposta "cura" de pessoas LGBTQIA+.

Ariadna e Juliette

Nesta terça-feira (30), Ariadna publicou uma foto com Juliette, campeã do BBB 21. Na legenda, ela escreveu: "Ex BBB's, 11 e 21. A primeira eliminada e a vencedora, e maquiadoras. Tem mais alguma coisa aí em comum?".

Legenda: Ariadna postou encontro com Juliette Foto: Reprodução/Instagram

Na segunda-feira (29), ela postou outra foto, acompanhada de Juliette e Pocah, que também esteve no BBB 21.

"Até que somos parecidas. Temos expressões umas iguais das outras. Porém, 3 personalidades diferentes. Mas temos algo que é super parecido é super igual… somos luz e amor. Amei estar com vocês".

