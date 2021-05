Especial de Friends será lançado dia 27 de maio; veja teaser

O tão esperado episódio de "reunião" de Friends ganhou data de lançamento: o próximo dia 27 de maio. Para revelar a novidade, o canal HBO Max liberou, nesta quinta-feira (13), o primeiro teaser do especial.

O episódio The One Where They Get Back Together será exibido nos Estados Unidos, trazendo de volta o elenco formado por Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), David Schwimmer (Ross) e Matthew Perry (Chandler).

Dirigido por Ben Winston, o especial também contará com o retorno dos produtores originais da série, Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane.

Além de entrevistas com membros do elenco original, a reunião de Friends contará com apresentações musicais. Entre elas, as de Lady Gaga e Justin Bieber.

Outros astros e estrelas, como Kit Harington, Reese Witherspoon, Cara Delavigne e James Corden também estarão no especial.

Friends foi uma das séries de comédia mais populares de todos os tempos. Nela, seis amigos dividem os problemas, amores e enfrentam a vida em Nova York, enquanto passam o tempo livre na cafeteria Central Perk. Ao todo, a produção teve 10 temporadas e foi exibida entre os anos de 1994 e 2005.