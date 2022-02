Em Jeri, Jojo Todynho dá bronca em fã que pede foto com ela na chuva: "cê ta de brincadeira, né?"

De lua de mel em Jericoacoara, no Ceará, Jojo Todynho não gostou de ser abordada por um fã, que pediu para tirar foto com ela na chuva. A história foi contada pelo próprio rapaz em um vídeo no TikTok, que acabou viralizando.

Com mais de 3,3 milhões de visualizações até a tarde desta quinta-feira (10), o vídeo mostra Carlos Eduardo pedindo para tirar uma selfie com Jojo, que respondeu: "Cê está de brincadeira, né?"

"O dia em que tomei um esporro da Jojo Todynho só porque pedi uma foto com ela. Não é meme. P.S.: estava chovendo, gente", disse o usuário na legenda da publicação.

Novo vídeo

Após grande repercussão do caso, Eduardo gravou um novo vídeo em que dar mais detalhes sobre o ocorrido. Ele afirma que apesar de ter ficado sem reação com a negativa, acredita que a cantora está no seu direito.

"A Jojo é uma pessoa que eu gostava. Gosto, acho... Sempre a achei muito engraçada, acompanhava os memes. Quando soube que ela estava em Jeri, meu grupo, que estava na praia, comentou que ela estava de lua de mel e 'já pensou se ela aparece por aqui?'. Não demorou nada e ela apareceu", introduz ele.

"Quando eu estava indo embora, passaria por ela em uma passarela. Na hora que ela ia passar, peguei o celular, coloquei na câmera do Instagram e falei: 'pode fazer uma foto rápida para não pegar chuva?'. Aí, ela falou aquilo. Fiquei meio sem saber o que fazer. "Mas assim, ela está no direito de não fazer foto, muito menos de ser simpática", disse ele.