Em Jericoacoara para lua de mel, marido de Jojo Todynho briga com garçom de balada

A cantora Jojo Todynho e o recém marido Lucas Souza estão de lua de mel em Jericoacoara. Apesar do momento de comemoração, o oficial do Exército envolveu-se em uma briga com um funcionário de uma balada do local. As informações são do colunista Leo Dias.

De acordo com a publicação, a briga teria acontecido após Lucas ter uma crise de ciúmes pela aproximação de um garçom com a cantora. O marido de Jojo teria xingado o funcionário e ameaçado uma briga, por isso, foi retirado do local por seguranças.

O caso aconteceu na última quarta-feira (2) e, de acordo com fontes que presenciaram a confusão, Lucas teria chamado xingado o garçom e o puxado pela gola da blusa.

O colunista procurou a assessoria de Jojo para comentar o caso, mas não obteve respostas.

Cerimônia de casamento

Jojo e Lucas se casaram no dia 29 de janeiro, no Rio de Janeiro. O casal está junto desde agosto de 2021, após se conhecerem em Tulum, no México.

Com quatro meses de namoro, o militar pediu Jojo em casamento. A cantora compartilhou no Instagram a surpresa. "Obviamente, eu disse sim. Com toda certeza que ele é o homem que eu quero compartilhar todos os momentos".

Na cerimônia, a cantora usou vestido branco com braços de fora, renda e grinalda. Jojo entrou sozinha até o altar.

Lucas, oficial do Exército, usou uma farda no casamento. Nos votos, Jojo mandou recado a quem criticou o noivado após quatro meses de namoro.

"Quero fazer um pedido aqui para vocês. Dá um presente para a noiva, para os noivos, tá, em vez de criticar, aqui, ó, nos abençoa com o pix", disse Jojo, mostrando o número em um cartão nas redes sociais.

