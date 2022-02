Marido de Jojo Todynho rebate acusações do pai sobre falta de convite para casamento com cantora

O marido da cantora Jojo Todynho, Lucas Souza, usou as redes sociai para rebater as declarações do pai biológico, Renato Souza. O homem chegou a dar entrevista afirmando que o filho o excluiu da cerimônia de casamento com a artista, que ocorreu no último sábado (29).

Lucas pontuou que o pai tem um histórico de alcoolismo e uso de drogas, definindo-o como um "exemplo negativo de pai". "Graças a Deus, eu e meus irmãos fomos criados longe desse homem. Todos que fazem parte da minha família sabem que só tivemos a educação da minha mãe. Não foi o Renato que me criou", disse em vídeo no Instagram.

Relacionamento abusivo

Segundo ele, a mãe sofreu um relacionamento abusivo com o pai, com agressão e esfaqueamento, também destacando acreditar que Renato estaria "apenas buscando mídia".

Lucas ainda revelou que a mãe, Maria Antocevicz, tem uma medida protetiva contra o homem, e voltou a afirmar que chegou a convidá-lo para o casamento após conversa com ela.

"Liguei, mandei convite. Esse camarada começou a chamar pessoas que eu não conheço. Eram amigos que usavam drogas com ele. Durante a minha infância eu era incentivado a usar drogas por esse pessoal. Para o meu casamento só chamei pessoas próximas, quem eu realmente gosto", reforçou.

Jojo Todynho apareceu ao fim do vídeo dizendo que as pessoas estão buscando fama com a situação. "A única pessoa famosa nesta história sou eu", completou, também afastando os boatos de que estaria grávida.

Pai rebate

Renato Souza chegou a conceder entrevista para a colunista Fábia Oliveira, afirmando que Lucas havia negado a presença da família no local da festa de casamento.

"Eu não fui no casamento porque, na verdade, ele negou suas origens. Um dia antes, ele me ligou falando que não era para ir ninguém de lá (Fazenda Rio Grande, cidade no Paraná onde Lucas nasceu) e isso me deixou muito traumatizado e entristecido, porque realmente ele se criou ali e eu não aceitei", disse.