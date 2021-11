Disney inclui Papais Noéis negros pela 1° vez nas celebrações do parque

Pela primeira vez em seus 66 anos de história, os parques da Disney, nos Estados Unidos, estão incluindo papais noéis negros nas celebrações do Natal de 2021. As informações são da CNN.

O Papai Noel negro já foi visto em determinados encontros e festas de Natal fora do horário comercial tanto no Disneyland Resort em Anaheim, Califórnia, quanto no Walt Disney World Resort em Lake Buena Vista, Flórida.

Um porta-voz da Disney disse à CNN Internacional que o Papai Noel é representado de várias maneiras nas comunidades locais e regionais ao redor do mundo.

O Santa Bootcamp, programa de treinamento online inclusivo que incentiva a participação “de uma ampla gama de origens, etnias e heranças culturais para oferecer mais representação no papel do Papai Noel” foi realizado pela Old Navy na última sexta-feira (19).

"Tenho certeza de que acabei de ver o primeiro Papai Noel negro no Walt Disney World e estou realmente chorando lágrimas de felicidade", disse um usuário do Twitter.