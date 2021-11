Estátuas em homenagem a Paulo Gustavo são entregues em Niterói no 448º aniversário da cidade

Duas estátuas em homenagem a Paulo Gustavo serão entregues nesta segunda-feira (22) em Niterói, no Rio de Janeiro, na data que marca 448 anos de fundação da cidade. A homenagem, direcionada ao ator que morreu em maio deste ano por conta da Covid-19, retratará o próprio Paulo Gustavo em uma das estátuas, enquanto a outra será da personagem mais marcante do artista, a Dona Hermínia.

Cada um dos monumentos possui 1,82 metro de altura, previsto para serem colocados no Campo de São Bento, em Icaraí.

Essa, inclusive, não deve ser a única homenagem ao artista que nasceu na cidade. Para dezembro deste ano, a prefeitura deve inaugurar o Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo, que deve reunir pontos famosos do município que já foram citados na obra do comediante.

Aniversário de Niterói

Além do tributo, a programação de celebração do aniversário de Niterói começou logo cedo, às 9h, com uma missa na Igreja de São Lourenço dos Índios. A celebração ficou a cargo do arcebispo emérito da cidade, Dom Frei Alano Maria Pena.

Para completar, um livro de histórias sobre o Campo de São Bento também será lançado e, ainda nesta segunda, a iluminação de Natal de Niterói será inaugurada.

"Temos muito orgulho da cidade, que vive um bom momento. Estamos superando a pandemia e já anunciamos um pacote de R$ 2 bilhões em infraestrutura", disse Axel Grael, prefeito da cidade, em entrevista ao portal G1.