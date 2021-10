Tatá Werneck homenageia Paulo Gustavo no dia em que humorista faria 43 anos

A apresentadora e humorista Tatá Werneck publicou uma homenagem a Paulo Gustavo neste sábado (30), data em que o ator vítima da Covid-19 completaria 43 anos de idade. No texto, a artista lembrou momentos felizes ao lado do amigo de longas datas.

"Tô vendo nossas fotos... Nessa primeira, eu fui visitar os bebês [Gael e Romeu] e você falou: 'Mas, Tatá, você vai acampar aqui? Porque bebê a gente visita rápido e vai, tá?'. Na terceira foto, [estamos] nos divertindo num jogo porque sempre era um dia especial te ver", destacou a mãe de Clara Maria, de dois anos.

Tatá Werneck complementou na sequência: "Na quarta, na Disney, quando você dizia: 'Gente, ninguém pode comprar nada não, tá? Porque a Tatá se enche de coisa de um dólar e a gente já sabe que ela não vai carregar sacola. É pra gente carregar que eu já entendi'. Eu te amo muito".

O post da atriz gerou comentários de Caroline Trentine, que desabafou sobre uma "saudade avassaladora" de Paulo Gustavo, e Mariana Xavier, que disse ter chorado na madrugada ao acordar e lembrar do artista.

Dia do Humor

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, publicou na última terça-feira (26) a Lei 9440 de 2021, que decreta o Dia do Humor, em homenagem a Paulo Gustavo. A data será celebrada no calendário oficial fluminense em dia 30 de outubro, aniversário do ator.

“Fica incluído no Calendário Oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Humor, a ser comemorado, anualmente, no dia 30 de outubro. A data é uma homenagem ao nascimento de Paulo Gustavo, humorista que imortalizou a frase ‘Rir é um ato de resistência!’”, diz o texto no Diário Oficial do Estado (DOE).

O ator e humorista Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio deste ano, em decorrência de complicações da Covid-19. Em comunicado da família e equipe médica do artista, a confirmação do falecimento se deu após relatórios recorrentes apontando quadro grave durante tratamento da doença.