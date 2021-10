Estátuas de Dona Hermínia e Paulo Gustavo serão instaladas em Niterói, no Rio de Janeiro

O ator Paulo Gustavo será homenageado com duas estátuas na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. As obras são de autoria da artista Jo Grassini e já estão em fase de fundição. As peças tem 1,82 m e serão instaladas no Parque Campo de São Bento.

As estátuas serão inauguradas no dia 22 de novembro, aniversário de Niterói, terra natal de Paulo Gustavo. Um estátua será a personagem Dona Hermínia, a segunda é do próprio ator.

Legenda: Imagem de uma das estátuas foi divulgada pelo Município Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

"Paulo era uma pessoa extraordinária e com grande sensibilidade social. Durante a pandemia, ajudou centenas de pessoas e sempre mostrou nossa cidade através de seus trabalhos. O Campo de São Bento foi um dos cenários. Uma homenagem justa ao filho de Dona Déa e de Niterói!", ressaltou a direção do Parque em postagem no Instagram.

Legenda: Esboço de rosto de Paulo Gustavo divulgado por artista plástica Foto: Reprodução/Instagram

História do Parque Campo de São Bento.

A área do Parque integrava um imenso território que, em meados do século XVII, pertenceu aos monges beneditinos. Em 1908 foi finalmente urbanizado segundo projeto do engenheiro paisagista belga Arséne Puttemans.

Principal jardim público de Niterói com cerca de 36 mil metros quadrados, situa-se no coração do bairro de Icaraí, zona sul da cidade. Abriga um pequeno parque de diversões e, nos finais de semana, uma grande feira de artesanato.

O local também recebe inúmeras atrações, exposições, lançamentos de livros, shows, cursos, apresentação de filmes e vídeos.

Paulo Gustavo foi vítima da Covid-19

O ator e humorista Paulo Gustavo morreu, aos 42 anos, no dia 4 de maio de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19.



Em comunicado da família e equipe médica do artista, a confirmação do falecimento se deu após relatórios recorrentes apontando quadro grave durante tratamento da doença.



Conforme inform médico, o falecimento ocorreu às 21h12. O ator estava internado em UTI de uma unidade de saúde do Rio de Janeiro.​