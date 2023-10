Dia do Cabelo Maluco viraliza nas redes sociais; veja 7 ideias para se inspirar

De miojo e cupcake a Rapunzel e sereia, são diversas as possibilidades para decorar os cabelos das crianças. Isso faz parte da dinâmica do Dia do Cabelo Maluco, normalmente realizado próximo ao Dia das Crianças. Apesar de ser comum em colégios de diferentes partes do Brasil, a brincadeira ganhou uma nova escala ao virar trend nas redes sociais.

As mães e pais passaram a compartilhar o resultado, e muitas gravações viralizaram em plataformas como o X (antigo Twitter), Tik Tok e Instagram. Os penteados divertidos muitas vezes requerem horas de esforço para a montagem.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com sete ideias de penteados para se inspirar e deixar o cabelo de seu filho espetacular.

7 ideias para se inspirar no Dia do Cabelo Maluco

O tema da comida é um dos principais escolhidos, como macarrão, ovo, e cupcake. Além deles, outros utilizam objetos mais comuns, como pregadores e bonecas. Confira:

Miojo

O pai pegou o copo vazio de um macarrão instantâneo, utilizou spray de tinta e um arame.

Bandeja de ovos

Com um preparo mais simples, a criança está com uma caixa de ovos na cabeça, e bolinhas de papel no lugar dos ovos.

Pregador

Para cada cachinho, um pregador. Dessa forma, o cabelo parece uma grande esfera expansível divertida.

Ninho de Passarinhos

Com folhas, criaram um ninho, e posteriormente colocaram uma ave em cima, formando um ninho.

Bonecas

O cabelo virou o corpo da boneca. Nas redes sociais, a mãe brincou que talvez tivesse se empenhado demais.

Sereia

De forma criativa, o cabelo da criança foi utilizado como a calda de uma sereia. Para isso, foi feita uma trança estilo escama de peixe, que pintaram de verde.

Rapunzel

Assim como no caso da sereia, a pequena usou o cabelo para fazer a torre da Rapunzel. No topo, colocou a imagem da princesa.